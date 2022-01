Gleich drei Europacup Rennen standen von 25. bis 27. Jännner 2022 bei schönstem Wetter und perfekten Pistenverhältnissen am 12er Kogel in Hinterglemm auf dem Programm.

SAALBACH HINTERGLEMM. Aus den beiden Abfahrten gingen die Kanadier James Crawford und Jeffrey Read als Sieger hervor. Bester Österreicher war am Dienstag Christoph Krenn ex aequo auf Platz 4 mit Cameron Alexander und am Mittwoch Julian Schütter auf Platz 6. Erstmals in seiner Karriere fuhr der Österreicher Julian Schütter beim Super G am Donnerstag aufs Podest. Mit 0,10 Sekunden Rückstand verpasste er das Siegertreppchen und belegte Platz 3 hinter den beiden Italienern Giovanni Franzoni und Nicolo Molteni.

Rennleiter Bartl Gensbichler jun. „Wir sind sehr froh, dass wir solch gute Bedingungen hatten. Wir mussten die Bewerbe ein wenig verschieben, da am Wochenende eine Schlechtwetterfront aufkommen soll. Für uns standen die Abfahrten im Vordergrund und es hätte nicht besser laufen können!“