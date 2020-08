TRAINERSTAB samt Funktion: Franjo Zeba (Trainer), Christoph Ranggetiner (Co-Trainer), Reinhold Geisler (Tormanntrainer), Andreas Hochwimmer (Sektionsleiter), Georg Ranggetiner (sportlicher Leiter), Daniel Seitner (sportlicher Leiter Stv.)

KADER-ZUGÄNGE: Alexander Knapp (Hollersbach), Thomas Schoblocher (Neukirchen), Serkan Durmus (von Karrierepause), Martin Kaserer (Wald-aber schon seit Winter)

KADER-ABGÄNGE: Thomas Rieder (Karriereende), Jakob Nindl (Bramberg), Markus Hollaus (Neukirchen)

TOR: Sascha Unterweger, Bernhard Voithofer

ABWEHR: Roland Ranggetiner, Daniel Rieder, Christoph Hollaus, Martin Rainer, Christoph Noel, Nico Mosser, Andrei Cublesan

MITTELFELD: Georg Ranggetiner, Christof Blaickner, Sebastian Patsch, Thomas Schoblocher, Hannes Schneider, Alexander Patsch, Philip Kocmata

ANGRIFF: Fabian Lemberger, Martin Kaserer, Serkan Durmus, Knapp Alexander, Michael Rainer, Daniel Seitner, Kevin Empl

DATUM TRAININGSBEGINN: 15.05.2020

MEISTER-TIPP: USV Plainfeld

SAISONZIEL: Durch die „Coronazeit“ hatten wir heuer sehr lange für die Kaderzusammenstellung Zeit. Von der Kaderbreite, sind wir heuer besser aufgestellt wie letzte Saison. Die Neuzugänge passen optimal zu unserer eingeschworenen Gruppe dazu und wir sind sehr froh, sie bei uns dabei zu haben. Bei der Zielsetzung ändert sich eigentlich nicht viel zu den letzten 2 Saisonen. Der Klassenerhalt ist unser Hauptziel und dafür müssen wir alles geben und in jedem Spiel kämpferisch an unsere Grenzen gehen. Mit unserem neuen Trainer Franjo Zeba, haben wir einen Goldgriff gelandet und wir sind überzeugt, dass er jeden Einzelnen noch besser machen wird. Wir hoffen auf eine lange gemeinsame Zusammenarbeit. Die Trainingsbeteiligung ist mit fast immer an die 30 Personen sensationell und darauf sind wir stolz. Es ziehen alle voll mit. Die notgedrungene Pause wurde von den Spielern für einige Erneuerungen am Sportplatzgelände genutzt. Es wird an einem Strang gezogen und das ist mindestens so wichtig wie das Sportliche. Im gesamten Verein wollen wir das Gemeinsame vor das Trennenden stellen. Wenn uns das gelingt sind wir für die Zukunft positiv gestimmt.

