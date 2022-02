Die Pinzgauer Biathleten Simon Eder und Katharina Innerhofer haben sich in Peking schon akklimatisiert und bereiten sich auf die ersten Wettkämpfe am Wochenende vor. Skispringerin Lisa Eder, nominiert für Sara Kramer, ist gerade auf dem Flug nach Peking. Riesendtorläufer Stefan Brennsteiner fliegt am Freitag nach.

PEKING. Der Saalfeldener Simon Eder flog schon am Freitag nach Peking. Er ist in der Vorbereitung und wird voraussichtlich schon am Samstag in der Mixedstaffel zum Einsatz kommen. Wie sind die Bedingungen in Peking?

"Die Unterkunft ist absolut top. Im Biathlon Stadion haben wir auch schon trainiert, da ist es sehr windig und kalt, -15 bis -20 Grad. Sonst kommen wir nicht viel herum - im Olympiadorf ein bisschen joggen, es gäbe auch einen Friseur. Aber die meiste Zeit verschlingt so und so die Vorbereitung auf die Wettkämpfe," meint Eder mit einem verschmitzten Lächeln.

Katharina Innerhofer ist ebenfalls mitten in der Vorbereitung. Die Aufstellung für den Mixedbewerb ist noch nicht bekannt gegeben worden.

"Es ist alles sehr gut organisiert. Die chinesischen Helfer sind alle sehr freundlich und immer gut gelaunt. Die Unterkunft ist super. Die Sportanlagen sind riesig, Wahnsinn was sie da hergebaut haben. Strecke ist cool angelegt, anspruchsvoll, knirschige Bedingungen, viel Wind. Maskenpflicht ist überall außer im Stadion beim Langlaufen. Ich fühle mich wohl und gut, freue mich auf die Bewerbe! :-D Für Sara Kramer tuts mir richtig leid, sie ist in so einer beeindruckenden Form."

