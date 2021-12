Die Tecnica Group fordert und fördert ihre Lehrlinge im "Ski Excellence Center" in Mittersill bei Projekten. So sind sie fürs Berufsleben bestens gerüstet. 2021 fand das Lehrlingsprojekt das erste Mal statt, dank des Erfolgs wird es auch 2022 wieder eines geben.



MITTERSILL. Im "Ski Excellence Center" der Tecnica Group in Mittersill (dort werden die hauseigenen Skimarken "Blizzard" und "Nordica" produziert) hat man sich 2021 überlegt, wie man die Lehrlinge noch besser fördern könnte. Das Ergebnis: Ein eigenes Projekt, das abteilungsübergreifend von allen Lehrlingen durchgeführt wurde.

Vorgabe und viel Freiraum



"Um Verantwortung, Kreativität und Teamwork unserer Lehrlinge zu stärken, durften sie gemeinsam den Kantinen-Außenbereich nachhaltig neu gestalten. Dafür stellten wir ihnen ein bestimmtes Budget zur Verfügung, den Rest erledigten die Nachwuchstalente", erklärt Celine Exenberger, die sich im Unternehmen um die Lehrlinge kümmert. Zu Beginn gab es einen Projektmanagement-Workshop, um allen den Projektstart zu erleichtern. Danach ging es los – und die Lehrlinge legten sich voll ins Zeug.

"Aus Kollegen wurde nach und nach ein Team und das Projekt hat uns noch mehr in der 'Unternehmensfamilie' gefestigt." – Gitti Höllwerth

Stärken besser kennenlernen



"Wir konnten uns total ausleben und alle unsere Ideen in die Neugestaltung einfließen lassen", erzählt Gitti Höllwerth, die von der Gruppe zur Projektleiterin gewählt wurde. "Während der Projektarbeit lernten wir unsere Stärken und unsere Kollegen besser kennen, bekamen wertvollen Einblicke in andere Abteilungen und wurden noch besser in die Firma integriert", findet sie.

Die Lehrlinge legten sich für das Projekt voll ins Zeug und bauten sogar selbst Möbelstücke.

Ergebnis: ein Platz für alle



In Eigenverantwortung der Lehrlinge entstand so innerhalb von sieben Wochen ein Bereich für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Projektgruppe achtete bei der Gestaltung nicht nur auf Funktionalität und Ästhetik, sondern auch auf Regionalität. Produkte und Material wurde in der Region gekauft oder gleich selbst entwickelt und gebaut. "Bei der Abschlusspräsentation bekamen wir viele positive Rückmeldungen", freut sich Gitti Höllwerth. Ihr klares Projekt-Highlight: "Wenn man davor steht und weiß: 'Das haben wir gemacht!' Das ist echt cool."

Eingekauft wurde bei regionalen Anbietern, darauf legten die Lehrlinge Wert.

Lehrlingshackathon



Gitti Höllwerth nahm, gemeinsam mit den beiden Lehrlingen Lucas Hörtler und Victoria Steger, auch am Landes-Wettbewerb "Lehrlingshackathon" der Wirtschaftskammer und "EdTech Austria" teil. Dafür entwickelten sie selbständig ein Konzept für eine App, die Kindern hilft, spielerisch ein Skifahr-Grundwissen aufzubauen. Mit Erfolg: Die drei wurden in der Kategorie "Professionals" mit dem zweiten Platz ausgezeichnet. "Obwohl wir keine App-Erfahrung hatten, konnten wir die Jury mit unserem Konzept überzeugen", freuen sich die Lehrlinge.

"Unser Ziel ist es, alle Lehrlinge nach ihrer Lehrzeit zu übernehmen. Die Projekte helfen, dafür eine gute Basis zu bilden." – Celine Exenberger

Auch 2022 wird es im Unternehmen wieder Lehrlingsprojekte geben – schließlich haben sich diese jetzt schon bewährt. Wer Interesse an einer Lehre bei der Tecnica Group hat, findet offene Lehrstellen auf der Unternehmenswebsite und ab 28. Dezember >HIER<.

