03.05.2017, 08:31 Uhr

Eine Presseaussendung der Polizei Salzburg

WALD. Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht auf heute, 3. Mai 2017, gewaltsam in eine Trafik in Wald im Pinzgau ein.Die Täter dürften die Trafik jedoch ohne Beute verlassen haben. An der Eingangstür entstand Sachschaden in derzeit nicht bekannter Höhe.