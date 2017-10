Oktober 2017: Hochqualitative Aufführungen für Kinder im Nexus in Saalfelden

10.10.2017, 09:56 Uhr

Der "STELLA" ist ein österreichischer Preis für darstellende Kunst für junges Publikum. In Saalfelden werden für diese Auszeichnung nominierte Stücke gezeigt und zwar am 17. und am 20. Oktober.

Schauplatz Saalfelden

SAALFELDEN / SALZBURG. Von 17. bis 21. Oktober kommen mit dem STELLA17 die besten Theaterproduktionen für Kinder und Jugendliche nach Salzburg. Im Rahmen eines Festivals sind insgesamt acht nominierte Theater-, Tanztheater- und Musiktheaterproduktionen und vier Salzburger Produktionen zu sehen.Saalfelden wird mit gleich zwei Produktionen und der feierlichen Festivaleröffnung zum Schauplatz des Festivals. Der STELLA wird am, in Saalfelden im Kunsthaus Nexus eröffnet. Gezeigt wird die Geschichte der wohl berühmtesten Holzpuppe der Welt: Die in der Kategorie "Herausragende Produktion für Kinder" nominierte Produktion(ab 7 Jahren) von "Dschungel Wien" und "Das Spiegelkabinett".Amist mit(ab 10 Jahren) von "makemake produktionen" in Koproduktion mit dem VorarlbergerLandestheater im Nexus zu Gas - ein poetisches Stück, das aus dem Wohnzimmer in unseren Köpfen auf eine Reise in poetische, schicksalhafte und absurde Welten entführt.