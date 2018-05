Rauris: Gelungene Auftaktveranstaltung der Initiative "Kontexterei"

01.05.2018, 10:02 Uhr

Das Thema Textil war am vergangenen Woche groß geschrieben - und so wird es demnächst auch bleiben. Im von Leader geförderten Projekt werden Vorträge sowie Lehrgänge mit Projektwerkstätten angeboten.

Das steckt dahinter...

RAURIS. Initiiert wurde die "Kontexterei" von Eva Cardoso, Christa und Roswitha Huber sowie von Cornelia Lackner, Bernhard Maurer, Waltraud Schwienbacher, Günter Strobl und Claudia Wagner.Ihre Idee: In einer Lehrgangsreihe namens "100% kon-textil" soll interessierten Menschen Wissen und Fähigkeiten für das Produzieren von Textilien nahegebracht werden. Die Teilnehmer sollen danach auch ganz persönliche Handungsfelder für sich finden und diese nutzen. Die Herstellung von textilen Produkten beginnt beim Anbau der Faser – am Acker oder am Tier – über die Ernte und Aufbereitung des Rohstoffes, bis hin zur Verarbeitung zu Produkten, die der Mensch im Alltag nutzt. Scheren, waschen, sortieren, kardieren, spinnen, stricken, weben, Schnitt zeichnen, nähen. Diese Themen werden im ersten Lehrgangsjahr praktisch vermittelt und gelernt. Jeder, der das möchte, kann an diesem Lehrgang teilnehmen. Landwirte, Menschen aus dem Handel, SchneiderInnen, StrickerInnen, DesignerInnen und auch andere Interessierte Leute.

Ein Vortrag zum Auftakt

Projektwerkstatt von Freitag bis Sonntag

Förderer: Gemeinde, Leader und engagierten Leute

Mitmachen kann jeder

Auftakt zum Lehrgang war ein Vortrag von Waltraud Schwienbacher aus dem Südtiroler Ultental. Sie ist Biobäuerin und Aktivistin für einen Lebensstil mit Hausverstand, viel praktischem Wissen und handwerklichen Fähigkeiten. Die Früchte der Natur und wie der Mensch sie kultiviert und wirtschaftlich nutzt, verbinden die Sozialgenossenschaft im Ultental und die Kontexterei Rauris. Im gut gefüllten Raika-Saal in Rauris folgten Menschen aus Nah und auch aus Ferner ihrem inspirierenden und bewegenden Eröffnungsvortrag. Damit war auch der Startpunkt für den Lehrgang gesetzt.Von Freitag bis Sonntag fand schließlich im Rahmen des Lehrgangs eine Projektwerkstatt statt, in der die Teilnehmer daran arbeiteten, dieses Wissen und die individuellen Fähigkeiten mit praktischer Umsetzungskraft in regionale Wirtschaftskreisläufe zu gießen und weiter auszubauen.Eine der Grundideen: Das Textile betrifft jeden Menschen: - ob als als Produzenten, Konsumenten, Designer oder Händler. Die Kontexterei Rauris steht dafür, textiles Produktionswissen wieder in der Region zu etablieren und es praktisch im Pinzgau und im Bundesland Salzburg umzusetzen. Alles, was man dazu braucht, kann man im Lehrgang "100% kon-textil" erlernen.Das Ganze wird maßgeblich von Leader 14-20, der Gemeinde Rauris und Menschen, die regional gesunde Kleidung produzieren und tragen möchten, unterstützt und entwickelt.Die nächsten Möglichkeiten, selbst mitzumachen, sind der Besuch des Vortrags „Anfänge der Textilgeschichte – Textiltechnik und Kleidung in der Steinzeit“ der Historikerin Karina Grömer am 25. Mai 2018 und die textile Werkstatt „Wollgewinnung vom Alpaka“ am 26. Mai 2018 am Kitzsteingut von Bernhard Maurer.Kontexterei Rauris, 5661 Rauris, Traunerfeldweg 46Claudia Wagnerclaudia.wagner@kontextereirauris.orgTel. 0650- 33 200 22