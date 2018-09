Spatenstich: Schmitten und Viehhofen wachsen z'samm

15.09.2018, 18:58 Uhr

"Ein historischer Tag", formuliert Schmittenvorstand Erich Egger die Bedeutung dieses Projektes. Die Schmitten bemühte sich jahrelang um einen Anschluss an das Glemmtal und hofft mit dieser Verbindung nun den ersten Schritt zum größten zusammenhängenden Skiraum Österreichs zu setzen. Denn wenn in Folge eine Seilbahn von Viehhofen Richtung Saalbach verwirklicht werden könnte, würde man mit dem Anschluss an den Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn an der Spitze der größten Skigebiete der Welt mitmischen.

Keine Bettenburgen

Fakten zellamseeXpress, Sektion I

Architektur Talstation

Vorerst wird für die Skifahrer in Viehhofen ein moderner Einstieg ins Skigebiet Schmittenhöhe mit Parkplätzen, Busanbindung, Sportshop, Kassenbereich und Infocenter geschaffen. Die 10-Einseilumlaufbahn zellamseeXpress bringt 2.800 Skifahrer pro Stunde schnell und komfortabel auf den Berg. Die Fertigstellung der Talstation und der Sektion I sind für die Wintersaison 2019/20 geplant.Der Bau des neuen zellamseeXpress war von Anfang an in zwei Etappen geplant. Im Dezember 2016 war die Mittelstation mit der zweiten Sektion auf die Schmitten eröffnet worden. Die dadurch neu erschlossene Tannwald-Abfahrt sei von den Gästen sehr gut angenommen worden, berichtete Egger. Nun erfolgt die Fertigstellung des großen Projekts mit der Verbindung direkt nach Viehhofen."Die Eröffnung des zellamseeXpress wird die Gemeinde Viehhofen wirtschaftlich stärken. Ich bin überzeugt, dass dadurch die regionale Wirtschaft des gesamten Tals profitieren wird", erklärte Bürgermeister Reinhard Breitfuß. Tourismusobmann Eder wünscht sich ein bis zwei neue Hotels für den Ort, aber keine Bettenburgen. "Der familiäre Charakter der Gemeinde soll natürlich erhalten bleiben. Für große touristische Strukturen fehlt in Viehhofen ohnehin der Platz", so Eder.Auch Verkehrslandesrat Stefan Schnöll freute sich über den Seilbahnzuwachs, und versicherte, dass diese Bahn nicht nur die Gemeinde, sondern die ganze Region aufwerten würde. Er ging aber auch auf die kritischen Aspekte der Seilbahn-Neuerschließungen ein und meinte, die Eingriffe in die Natur müssten maßvoll sein.Anlage 10-MGDFörderleistung 2.800 P/hFahrzeit 2,7 MinutenFahrgeschwindigkeit 6,0 m/sAnzahl Kabinen 25Kapazität Kabine 10 PersonenAusstattung Gondeln Sitzheizung, Einsprechanlage und W-LanHöhe Talstation 865 mHöhe Mittelstation 1.115 mHöhenunterschied 250 mAnzahl Stützen 6Die Planung stammt vom Büro Hasenauer.Architekten aus Saalfelden. Während dieBergstation auf dem Salersbachköpfl den Berg in den Mittelpunkt stellt, ist für die Talstation der erstenSektion in Viehhofen ein imposantes Infrastrukturgebäude mit Kassenanlage und Sportshopvorgesehen. Das Gebäude ist in zwei Geschoßen organisiert, die Bahnsteigebene wird über einekomfortable Rolltreppe erreicht und bildet eine großzügige Wechselzone. Das gestalterische Rückgratbilden dabei kühn auskragende Gebäudeteile in Verbindung mit einer transparenten Gebäudehüllesowie eine klar und übersichtlich organisierte Gesamtanlage.