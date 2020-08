Dass man ein Smartphone durchaus zu mehr verwenden kann als telefonieren, fotografieren und seine Socialmedia Kontakte zu pflegen, zeigen wir mit sechs praktischen Apps. Denn beim Wandern kann es Wegkarte, Lexikon und Notfallhelfer sein.



PONGAU. Touren findet man bei Bergfex und Ortovox, hier ist einfach entscheidend welche der beiden Apps persönlich besser gefällt. Beide können die Strecke tracken und die GPS Koordinaten anzeigen. Bei Ortovox gibt es darüberhinaus eine Notruffunktion und auch das Wetter kann angezeigt werden. Bei Bergfex ist dies mit einer Extra App gelöst worden. für routinierte Tourengeher kann auch diese allein hilfreich sein.

Während einer Wanderung etwas lernen kann man mit PlantNet, ARBergekarte und der App des Naturschutzbundes Salzburg. Mit PlantNet lassen sich Blumen und Pflanzen bestimmen. Die ARBergekarte zeigt anhand von Karten oder Fotos welche Gipfel einen umgeben. Die App des Naturschutzbundes informiert wo und weshalb sich Naturschutzgebiete befinden.

Achten Sie auf genug Akkuladung, da besonders GPS-Tracking diesen belastet. Planen Sie längere Touren, ist zu einem Ersatzakku bzw. einer Powerbank zu raten. Trotz der Apps sollte man sich zuvor über Weg und Wetterlage informieren. Gerne werden Hütten als Ziel auserkoren, erkundigen Sie sich bei geplanten Übernachtungen ob diese auch möglich sind.

Ortovox Bergtouren

Die Bergtouren App von Ortovox bietet von der Wanderung bis zur Skidurchquerung ein breites Angebot an Touren. Besonders an der App ist, dass man in einem Zug den Notruf wählen und seinen genauen Standort als Koordinaten übermitteln kann.