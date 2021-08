Sieben Einbruchsversuche in drei Tagen gab es im Gasteinertal: Bei einem davon waren die Täter "erfolgreich" und erbeuteten Bargeld.

GASTEINERTAL. Den Versuch einer Einbruchserie sollen vorerst unbekannte Täter vom 3. bis 5. August im Gasteinertal begangen haben. Darüber informiert die Landespolizeidirektion Salzburg in einer Aussendung. Einer von insgesamt sieben Einbruchsversuchen sei den Tätern gelungen.

Dreistelligen Bargeldbetrag erbeutet



Laut Polizei soll es sich um sieben verschiedene Geschäfte in Dorfgastein und Bad Hofgastein handeln, an denen die Täter Einbruchsspuren an den Türen hinterlassen haben. In einem Fall dürften die Täter ins Gebäude gelangt sein und Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich gestohlen haben. In den anderen sechs Fällen sei es jeweils beim Versuch des Einbruchs geblieben, teilt die Polizei mit. Die Ermittlungen der Kriminalbeamten laufen noch.

