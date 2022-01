Das Projekt "easykids" hilft Kindern dabei, auf die richtige und gesunde Ernährung zu achten und die nötige Bewegung in den Alltag zu integrieren. Im Pongau wird das Angebot, das für Kinder und Eltern kostenlos ist, jetzt erweitert.

PONGAU, WERFEN. Mit dem Wintersemester 2021 startete das neue Gesundheitsprojekt „easykids – gesund aufwachsen“. Dabei werden Kinder und Jugendliche mit Übergewicht ein Schuljahr lang unterstützt und begleitet. Ziel ist es, Bewusstsein für einen gesünderen Lebensstil und mehr Bewegung zu schaffen. Derzeit gibt es zwei Gruppen im Pongau, das Angebot wird jetzt weiter ausgebaut.

Ziel: Mehr Lebensqualität



Das Projekt der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), das gemeinsam mit Avos (Arbeitskreis für Vorsorgemedizin Salzburg) umgesetzt wird, läuft über vier Jahre. Laut Avos gibt es in Salzburg rund 60.000 Kinder im Alter von vier bis 14 Jahren, 20.000 davon sind übergewichtig – die Hauptgründe sind ungesunde Ernährung und zu wenig Bewegung. Bei easykids durchlaufen die Kinder und Jugendlichen 30 Wochen lang ein pädagogisch speziell aufbereitetes Programm. „Es geht nicht primär um das Abnehmen", weiß Projektleiterin und AVOS-Geschäftsführerin Angelika Bukovski: "Ernährung und Bewegung sind der Schlüssel zu mehr Lebensqualität."

Anmeldung bis Februar



Die Bilanz fällt bisher äußerst positiv aus: In zehn Gruppen werden in allen Salzburger Bezirken mehr als 60 Teilnehmer betreut und begleitet. „Wir unterstützen Familien im gesamten Bundesland, natürlich auch im Pongau“, sagt Bukovski. Konkret gibt es derzeit zwei Gruppen in Werfen, ab dem Sommersemester 2022 sollen weitere easykids-Gruppen im Bezirk starten. In Bischofshofen findet dazu am 18. Jänner ein Info-Abend statt. Anmeldeschluss für die neuen Gruppen ist im Februar 2022, die Anmeldung erfolgt über die niedergelassenen Ärzte sowie direkt über Avos. Im Projekt begleiten ausgebildete Diätologen, Psychologen und Bewegungsexperten die Eltern und ihre Schützlinge beim Prozess. In der Pongau-Gruppe ist unter anderem Sportwissenschafterin Irini Konidakis als Begleiterin mit dabei.

Gratis für Kinder und Eltern



Die Inhalte des Programms reichen von Informationen zu einer ausgewogenen Ernährung bis hin zur aufgeklärten Bewegung. Die Gruppen treffen sich in der Regel einmal in der Woche. „easykids ist ein kostenloses Programm für die gesamte Familie. Nicht nur Kinder und Jugendliche werden dabei unterstützt, sich mit dem Thema Übergewicht auseinanderzusetzen, auch die Eltern werden als wichtige Vorbilder und Akteure in das Programm miteingebunden“, versuchen Bukovski und ihr Team spielerisch und ohne Druck das Bewusstsein für den eigenen zu Körper zu wecken.

Termine für die Info-Abende



Um sich mit dem Projekt vertraut zu machen, finden Info-Abende statt (jeweils von 18 bis 20 Uhr):

Salzburg : Montag 17.01.2022

A-5020 AVOS (Elisabethstrasse 2, 5020 Salzburg)

: Montag 17.01.2022 A-5020 AVOS (Elisabethstrasse 2, 5020 Salzburg) Pongau: Dienstag 18.01.2022

Kultursaal Bischofshofen (Hauptschulstraße 27, A-5500 Bischofshofen)

Dienstag 18.01.2022 Kultursaal Bischofshofen (Hauptschulstraße 27, A-5500 Bischofshofen) Pinzgau: Mittwoch 19.01.2022

Hotel Jugendclub Kitzsteinhorn (Gletschermoosstraße 13, A-5700 Zell am See)

Am 4.2.2022 gibt es zudem eine Online-Infoveranstaltung – weitere Informationen dazu gibt es HIER.

