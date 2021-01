Heute kam es am frühen Vormittag zu einem Zimmerbrand in einem St. Johanner Mehrparteienhaus. Die starke Rauchentwicklung betraf mehrere Wohnungen in dem Haus.



ST. JOHANN. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es, heute gegen 9 Uhr, in einem Wohnhaus am St. Johanner Salzachweg zu einem Brand. Als die Einsatzkräfte eintrafen fanden sie einen Zimmerbrand mit starker Rauchentwicklung, die sich bereits in das Stiegenhaus und andere Wohnungen des Mehrparteienhauses ausgebreitet hatte, vor.

Starke Rauchentwicklung



Durch den Einsatz eines Atemschutztrupps der Freiwilligen Feuerwehr St. Johann konnte der Brand rasch gelöscht werden. Um die anwesenden Bewohner aus den restlichen Wohnungen sicher durch das Stiegenhaus ins freie zu bringen, wurden Überdruckbelüftungsgeräte verwendet. Vier der Bewohner mussten von den Atemschutztrupps aus dem Gebäude gebracht und vom Roten Kreuz versorgt werden.

Ersatzunterkunft gefunden



Die Brandursache wird derzeit noch ermittelt. Die Mieterin der betroffenen Wohnungen hat dank des St. Johanner Bürgermeisters Günther Mitterer eine Ersatzunterkunft bekommen. Die restlichen Bewohner konnten nach den Erhebungsarbeiten wieder zurück in ihre Wohnungen.

Mehr Neuigkeiten aus der Region.