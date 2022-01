Die Skimittelschule Bad Gastein verbinden Schule und Skisport - auch in Zeiten von Corona ist diese Kombination eine gelungene. Bei den bevorstehenden Aufnahmeprüfungen werden wieder junge Talente im Skisport gesucht.

BAD GASTEIN. Der Spitzensport-Erlass gewährleistet an der Skimittelschule Bad Gastein in diesen herausfordernden Zeiten ein uneingeschränktes, qualitativ hochwertiges Skitraining. Als Ganztagesschule in verschränkter Form beherbergt die SMS Bad Gastein derzeit 53 Schülerinnen und Schüler. Jetzt werden bei den Aufnahmeprüfungen im Jänner wieder neue Skitalente aus dem Pongau und der Umgebung gesucht.

Schnuppern und Aufnahmeprüfung



"Wir freuen uns auf die nächsten Schülerinnen und Schüler, die wir betreuen dürfen", sagt Koordinator Volker Gugganig im Hinblick auf die anstehenden Termine an der Skimittelschule Bad Gastein. Am 21. Jänner 2022 findet dort ein Schnuppertraining statt und am 28. Jänner erfolgt die Aufnahmeprüfung.

Foto: SMS Bad Gastein

hochgeladen von Alexander Holzmann

Herausfordernd, aber machbar



"Unsere Schülerinnen und Schüler absolvieren ihr Training unter hervorragenden Bedingungen. Der Dank dafür gebührt zum einen den Gasteiner Bergbahnen für ihr großzügiges Entgegenkommen und zum anderen den zuständigen Stellen im Bundesministerium, die mit dem Erlass für Schwerpunktschulen die Weichen dafür gestellt haben", sagt Direktor Josef Wutscher. "Natürlich stellt uns die Situation im Moment vor Herausforderungen, die flexibel und schnell gemeistert werden müssen, aber die gute Kooperation mit den Eltern und besonders die Disziplin und die Gelassenheit der Schülerinnen und Schüler, die täglich getestet werden, machen einen durchgehenden Schulbetrieb inklusive Skitraining möglich."

Anmeldung und Infos



Informationen und Anmeldeformulare zum Schnuppertraining und zur Aufnahmeprüfung auf der Homepage der Skimittelschule Bad Gastein!

