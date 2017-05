Feierliches "Ich gelobe" in Mühlbach

01.05.2017, 10:51 Uhr

In Mühlbach wurden am 28. April 204 Rekruten des Bundesheeres feierlich angelobt. Die Soldaten kamen vom Pionierbataillon 2, vom Radarbataillon und dem Jägerbataillon 8 aus der Schwarzenberg-Kaserne in Wals-Siezenheim.

Die Militärmusik Salzburg, eine Ehrenformation des Pionierbataillons 2 und örtliche Vereine waren ebenso anwesend wie zahlreiche Zuschauer. "Ich bin heute zum zweiten Mal bei einer Angelobung, das erste Mal bei meinem Sohn und heute bei meinem Enkerl", so eine stolze Oma eines Rekruten.

Dank ans Bundesheer

In seiner Ansprache bedankte sich Bürgermeister Manfred Koller beim Bundesheer: "Das Bundesheer ist immer ein verlässlicher und professioneller Helfer."Besondere Wertschätzung zollte der Salzburger Militärkommandant Brigadier Heinz Hufler den Rekruten für ihre Bereitschaft, den Dienst im Bundesheer abzuleisten und damit einen wertvollen Beitrag zur Sicherheit der Allgemeinheit zu erbringenDie offiziellen Grüße des Landes Salzburg wurden von Landesrat Hans Mayr überbracht. Er betonte, dass man Wohlstand und Sicherheit in unserer Gesellschaft nicht als Selbstverständlichkeit ansehen dürfe, sondern dass jeder gefordert sei, einen Beitrag dazu zu leisten.Der heftige Applaus nach dem Treuegelöbnis, die zahlreichen Abordnungen von Traditionsverbänden, örtlichen Vereinen und Partnern sowie die zahlreichen Besucher bewiesen die Verbundenheit der Menschen mit dem Bundesheer und die Integration der Armee in die Bevölkerung.