11.09.2018, 13:56 Uhr

Beim Treffen der Staats- und Regierungschefs in Salzburg ist die Polizei in Alarmbereitschaft.

SALZBURG. Im Zuge des österreichischen Ratsvorsitzes der Europäischen Union findet am 19. und 20. September in Salzburg ein Treffen der Staats- und Regierungschefs samt Delegationen statt. Viele Delegationen mit zahlreichen Vertretern aus den 28 Mitgliedsstaaten der EU werden dazu nach Salzburg kommen. Diese zu schützenden Personen versetzen die Polizei in Alarmbereitschaft. „Wir wollen die größtmögliche Sicherheit für die hohen Gäste und die geringste Beeinträchtigung für die Bevölkerung an diesen Tagen garantieren“, sagt Landespolizeidirektor Franz Ruf im Vorfeld des Gipfeltreffens in Salzburg.

Größter Polizeieinsatz der letzten Jahre

Verkehrsbeschränkungen und Platzverbote

Grenzkontrollen

Einsatzstab in der Landespolizeidirektion

Am Laufenden bleiben

Abschleppzonen:

Fahrverbote:

Insgesamt werden rund 1.750 Polizisten, darunter Sondereinheiten und Spezialkräfte aus anderen Bundesländern rund um die Veranstaltungen im Einsatz sein. Die Polizei hat ein umfangreiches Sicherheitskonzept erarbeitet. Während des gesamten Besuchs werden diverse Spezialkräfte wie das Einsatzkommando Cobra, mehrere Züge der Einsatzeinheit oder auch die Polizeidiensthundeeinheit im Einsatz sein. Die Sicherheitsvorkehrungen umfassen neben dem Personen- und Objektschutz auch Begleitungen der Konvois der Staats- und Regierungschefs sowie Absperrmaßnahmen, Verkehrsbeschränkungen und eine Absicherung der verordneten Platzverbote.Um für ein höchstmögliches Maß an Sicherheit zu sorgen und die Veranstaltungen entsprechend schützen zu können, müssen von den Behörden über den Veranstaltungszeitraum von 19. bis 20. September mehrere Platzverbote und damit einhergehende Verkehrssperren verordnet werden (siehe Textende). Nähere Informationen dazu entnehmen Sie auch den Visualisierung.Zudem finden anlässlich des Treffens in Salzburg gemäß Artikel 25 ff des Schengener Grenzkodex, Grenzkontrollmaßnahmen bei der Einreise nach Österreich statt. Personen und Fahrzeuge werden dabei von 17. September 00:00 Uhr bis 21. September 24 Uhr kontrolliert. Beim Grenzübertritt ist ein Reisedokument mitführen und vorzuweisen. In diesem Zusammenhang werden von der Polizei auch die Transitrouten verstärkt überwacht.Im Einsatzstab werden neben den örtlich und sachlich zuständigen Vertretern der Landespolizeidirektion Salzburg, auch Vertreter der Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung, Verbindungsbeamte des Landes Salzburg, Magistrat Salzburg, Rettung und Berufsfeuerwehr Salzburg, des Militärkommandos Salzburg und weiterer Organisationen vertreten sein.Die Polizei Salzburg wird über die Ereignisse laufend Bericht erstatten – www.facebook.com/polizeisalzburg . Weitere Informationen und Dokumente finden sie auf der Homepage der Polizei In der angegebenen Zeit werden abgestellte Fahrzeuge in diesen Bereichen ausnahmslos abgeschleppt. Die Halte- und Parkverbote werden an Ort und Stelle mit dem Verbots- oder Beschränkungszeichen "Halten und Parken verboten" mit der Zusatztafel ,,Abschleppzone" gekennzeichnet:Schwarzstraße HO (Hausobjekt) bis RAI KA und Schwarzstraße vor Hotel Sacher 19.09.2018, von 07.00 Uhr bis 20.09.2018,18:00 Uhr;Schwarzstraße RAIKA bis F.-Gehmacherstraße: 19.09.2018, von 07.00 Uhr bis 20.09.2018,18:00 Uhr;Rudolfskai HO 18 bis HO 32: 19.09.2018, von 07.00 Uhr bis 20.09.2018, 18:00 Uhr;Elisabethkai HO 8 bis RAI KA: 19.09.2018, von 07.00 Uhr bis 20.09.2018, 18: 00 Uhr;Elisabethkai RAIKA bis F.-Gehmacherstraße: 19.09.2018, von 07.00 Uhr bis 20.09.2018,18:00 Uhr;Makartplatz HO 3 bis 7 und innerer Ring: 19.09.2018, von 07.00 Uhr bis 20.09.2018,18:00 Uhr:Auerspergstraße HO 2 bis 4 und HO 7 bis 19: 19.09.2018, von 07.00 Uhr bis 20.09.2018/1 8:00 Uhr;Markus-Sittikus Straße HO 5 bis 11 und HO 4 bis 14: 19.09.2018, von 07.00 Uhr bis 20.09.2018,18:00 Uhr;Mozarteum nach Schloss Mirabell – gesamter Platz: 20.9.2018, von 07:00 Uhr bis 18:00 Uhr;Universitätsplatz HO 2 bis 9 und entlang HO 1: 19.9.2018, von 16:00 Uhr bis 24:00 Uhr;Hubert Sattler Gasse HO links und rechts bis Faberstraße: 19.9.2018, von 07:00 bis 20.9.2018 bis 18:00 Uhr;Faberstraße in Wohnstraße: 19.9.2018, von 07:00 bis 20.9.2018 bis 18:00 Uhr;Giselakai HO 9 bis zur Staatsbrücke: 19.9.2018, von 07:00 bis 20.9.2018 bis 18:00 Uhr;Die Fahrverbote werden temporär und bei Bedarf durch die Polizei aktiviert.Zeitraum: 19.09.2018/07.00 Uhr bis 20.09.2018/18:00 Uhr:St. Julien Straße/RainerstraßeSt. Julien Straße/GebirgsjägerplatzRechter StaatsbrückenkopfDr. Franz Rehrl PlatzSchwarzstraße/AuerspergstraßeHildmannplatzMüllner Haupt Straße/Lindhofstraße