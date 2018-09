St. Johann lädt zur Zugtaufe

17.09.2018, 13:46 Uhr

Am 21. September wird der Zug Talent "St. Johann kommt besser an" am Bahnhof St. Johann getauft. Gleichzeitig wird eine mobile Ausstellung im Zuginneren eröffnet

Programm rund um die Bahn

ST. JOHANN. Eine besondere Taufe findet am 21. September im Bahnhof St. Johann statt. Der Zug Talent "St. Johann kommt besser an" wird um 9:30 Uhr von Vertretern der ÖBB, des Tourismusverbandes und der Stadtgemeinde getauft.Gleichzeitig wird eine mobile Ausstellung mit Bildern von St. Johann in alten Ansichten im Zuginneren eröffnet. Diese kann bis 12 Uhr besucht werden. Interessierte erhalten Informationen über das Projekt „ÖBB Senior Mobil Berater", eine Ticketautomatenschulung für Senioren, dabei können Fragen zur mobilen Fahrplanauskunft oder zum Online-Ticketkauf direkt geklärt werden. Timi-Taurus' „Zugschule" macht für die kleinen Fahrgäste halt.