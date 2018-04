Frühling im SeneCura Purkersdorf

25.04.2018, 16:06 Uhr

Schöne Tradition: Gemeinsam Frühstücken und dann ab in die Natur.

Willkommene Abwechslung

PURKERSDORF (pa). Der Frühling ist endlich da und lockt uns hinaus ins Freie. Es ist bereits eine liebgewonnene Tradition, dass die ehrenamtlichen Helferlein zu einem gemeinsamen Frühstück ins SeneCura eingeladen werden. Genussvoll wird Kaffee oder Tee getrunken und dazu gibt es ein ausgiebiges Frühstücksbuffet. Die ideale Gelegenheit um sich auszutauschen und zu plaudern!Am Freitag, den 13. April war es wieder soweit, die Senioren freuten sich schon sehr auf die willkommene Abwechslung. Nach der Stärkung besuchten die Gäste mit den Senioren den Bauernmarkt. Dieses Mal unterstützten sie auch Jugendliche aus dem Gymnasium. So wurden alle Bewohner mobilisiert, die es in die Frühlingsluft zog. Herrlicher Sonnenschein lud zum Verweilen am Stadtplatz ein. In einer kleinen Runde durch den Wald zogen die Ausflügler wieder zurück ins Haus. Die Schüler ließen ihren ganzen Charme walten und pflücken Blumen für die Bewohnerinnen. "Wir freuen uns, dass die ehrenamtlichen Mitarbeiter gerne zum Frühstück kommen. A ber noch mehr danken wir Ihnen für die Unterstützung, sie und die Schüle bringen eine schöne Abwechslung in den Alltag unserer Bewohner," so Maria Zauner, Direktionsassistenz SeneCura.