Besuch von Europaabgeordnetem Lukas Mandl bei Maibaumfeier 2018 in Pressbaum

01.05.2018, 16:05 Uhr

Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner feierte mit seinem Ehrengast , dem EU – Abgeordneten Lukas Mandl, der immer wieder gerne in unserem Pressbaum zu Besuch ist, Vizebürgermeisterin Irene Wallner-Hofhansl, zahlreich erschienenen Stadt- und Gemeinderäten und mit gut gelaunten Pressbaumerinnen und Pressbaumern den uralten Brauch des Maibaumaufstellens. Viele Freiwillige erklommen den wunderschönen, 21m hohen, Baum und durften sich ein Band aus dem schön geflochtenen Kranz ziehen. Unsere Jüngsten bekamen fürs Klettern eine kleine Überraschung überreicht.Kaffee, hausgemachte Kuchen und Torten, Bier, Schnaps und Deftiges aus der Küche des neu eröffneten Gasthauses Fink in der Au, Familie Voitl, sorgten für kulinarisches Wohlbefinden.Ein Schätzspiel und die traditionelle Tombola, mit vielen wunderschönen Preisen, erfreuten das Publikum ebenso wie die aufspielenden Hochstrasser.Die JVP Pressbaum - Tullnerbach verteidigte wieder, mit großem Erfolg, den Maibaum, diesmal bis 5.22 Uhr in der Früh.Ein großes Dankeschön an die vielen fleißigen Helferinnen und Helfer, die dieses gelungene Fest wieder möglich gemacht haben.