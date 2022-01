Einen 19-Jährigen Drogendealer hat die Kriminaldienstgruppe der PI Ried ausgeforscht. Er versorgte hauptsächlich Minderjährige im Stadtgebiet Ried mit Drogen und soll drei Teenager zum Weiterverkauf seiner Drogen angestiftet haben.

RIED. Der 19-Jährige aus dem Bezirk Ried mit türkischem Pass soll im Stadtgebiet Ried mit Drogen, im Speziellen mit Cannabis und Amphetamin gehandelt haben. Das Suchtgift soll der junge Mann größtenteils an Minderjährige verkauft haben. Zudem wurden drei sogenannte "Läufer" des Dealers ausgeforscht werden, die im Auftrag des 19-Jährigen am Hauptbahnhof und im Bereich eines Einkaufszentrum gedealt haben. Alle drei sind nur 15 Jahre alt, also ebenfalls minderjährig. Als Belohnung bekamen sie Cannabis und Speed für den Eigenkonsum.

Waffen und türkische Polizeimarken sichergestellt

Die Kriminalpolizei konnte dem 19-Jährigen den gewinnbringenden Weiterverkauf von etwa 2.400 Gramm Cannabiskraut sowie 90 Gramm Amphetamin nachweisen. Zusätzlich soll der 19-Jährige und ein 15-Jähriger für zwei Einbruchsdiebstähle verantwortlich sein sowie zweimal versucht haben, Automaten aufzubrechen. Bei der Durchsuchung des Kellerabteils des Verdächtigen wurden zudem mehrere Waffen gefunden, obwohl gegen ihn ein aufrechtes Waffenverbot besteht. So wurden untere anderem zwei Gaswaffen und zwei Waffengurte sichergestellt – ebenso wie Polizeimarken der türkischen Polizei. Am 14. Dezember 2021 wurde der Dealer festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Seine drei minderjährigen "Helfer" wurden auf freiem Fuß angezeigt.