Am 13. und 14. März findet jeweils um 20 Uhr das alljährliche Frühjahrskonzert der Trachtenkapelle Kirchheim statt. Ein abwechslungsreiches Konzertprogramm wurde von Helmut Gruber zusammengestellt, wo unter anderem auch vier Register ins Rampenlicht gestellt werden.

Vier Klarinettistinnen werden das Stück "Clarinet Candy", vier Posaunisten "Latinobone", zwei Tubisten "Tuba Tiger Rag" und fünf Trompeter "Trumpet Blues and Cantabile" zum Besten geben. Weiters dürfen wir den frisch geschriebenen Marsch Dreithermentraum von Viktor Burgstaller präsentieren.

Jazzig unterwegs sind wir mit dem Stück "Elvis Presley" und mit "The Cave" von Florian Mitzi erzählen wir eine Geschichte der Höhlenmenschen. Mit dem Stück "Die Puppenkiste" wollen wir Sie nochmals zur Konzertwertung letzten Jahres zurückzaubern, wo wir dieses Werk schon zum Besten gaben und eine hervorragende Punkteanzahl in der zweithöchsten Leistungsstufe "D" ergatterten. Bei "Super Mario Bros" liefern sich Peach und Mario ein rasantes Rennen - seid dabei und feuert sie an!

Karten gibt es bei allen Musikerinnen und Musikern der Trachtenkapelle Kirchheim.