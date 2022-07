Der Autobahnabschnitt zwischen Suben (A8) und Pocking (A3) wird von Samstag, 2. Juli, 20 Uhr, bis Sonntag, 3. Juli 2022, 15 Uhr, komplett für den Verkehr gesperrt.

OÖ/D. Aufgrund des Neubaus einer Brücke über die A3 in Bayern kommt es zu einer Totalsperre der Autobahn zwischen den Autobahnanschlussstellen Suben und Pocking.

Umleitungen erfolgen



Die Verkehrsteilnehmer werden auf der österreichischen Seite an der Anschlussstelle Schärding/Suben (A8 in Ö) in Fahrtrichtung Passau über die B137 und die B149 umgeleitet. Auf deutscher Seite erfolgen die Umleitungen an den Anschlussstellen Pocking (A3 in D) in Fahrtrichtung Linz über die B512.

Im Bereich der Autobahnanschlussstelle Pocking startet die geänderte Verkehrsführung ab etwa 19 Uhr.

