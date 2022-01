Wie sieht meine Zukunft aus? Möchte ich möglichst rasch ins Berufsleben einsteigen, oder zuerst eine weiterführende Schule besuchen?

Im Zuge der Schul- und Berufsorientierung werden diese Fragen in der siebten und achten Schulstufe der Kompass Schule systematisch aufgearbeitet.

Zusätzliche Unterstützung erhielten die künftigen Absolventen der Kompass Schule kürzlich von den professionellen Beratern des Arbeitsmarktservice (AMS). Im Rahmen eines Bewerbungstraining-Workshops durften sie über ihre eigenen Stärken, Interessen und Fähigkeiten reflektieren und bekamen dazu individuelles Coaching.

Das Workshop fand dieses Jahr – coronabedingt – online statt. Die Gruppe der Schulabgänger und -abgängerinnen war klein, daher konnten sie besonders intensiv an ihren Bewerbungsstrategien arbeiten.

Seit 2014 werden Kinder in der Kompass Schule in jahrgangsgemischten Unterrichtsgruppen nach dem Montessori-Prinzip ganzheitlich begleitet. Dieses Schuljahr bereiten sich vier Absolventen auf ihren weiteren Ausbildungs- bzw. Berufsweg vor.