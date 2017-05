„Aussi schaun & eini denga“, unter diesem Motto lädt die ARGE Kunst und Kultur – Mitten im Innviertel künstlerisch bzw. kulturell Engagierte und Interessierte zu einem KULTURGESPRÄCH ein.

Inmitten der aktuellen Ausstellung „KulturINNspiriert“ im KUNSTHAUS Obernberg ist Raum für Information, Austausch und Diskussion rund um Kunst und Kultur in der Region.

„Kulturgespräch“ deshalb, weil es ein offener, sachorientierter, gemütlicher Abend auf Augenhöhe werden soll:Im Dialog will die ARGE Kunst und Kultur - Mitten im Innviertel mehr darüber herausfinden, worin die „Kultur(-arbeit)“ der Region besteht oder bestehen könnte.

Wir freuen uns darauf, neue Partner, Mitstreiter und Initiativen kennenzulernen. Wer ist hier „Mitten im Innviertel“ überhaupt aktiv? Welche Initiativen werden – zu Unrecht – oft übersehen?

Wie kann man die Kulturarbeit in der LEADER-Region Mitten im Innviertel noch verbessern?Wie können wir alle Engagierten generell den Stellenwert von Kunst und/oder Kultur erhöhen?Wo gibt es Möglichkeiten der Zusammenarbeit, um die Region gemeinsam zu stärken?Wir hoffen, in lockeren Gesprächen einen Überblick über Bestehendes und vielleicht auch Hinweise auf Geplantes zu bekommen.Moderation: Mag. Josef BrescherEintritt freiTermin: Mittwoch, 17. Mai 2017 um 19:00 UhrOrt: KUNSTHAUS Burg Obernberg , Bezirksgerichtsgasse 4, 4982 Obernberg am Inn