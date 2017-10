Die Marktmusikkapelle Aurolzmünster lädt auch heuer zum traditionellen Herbstkonzert unter der Leitung von Werner Gittmaier ein. Die Zuhörer erwartet ein vielseitiges Programm, das der interimistische Kapellmeister mit musikalischem Feingespür zusammengestellt hat. Der musikalische Bogen spannt sich von traditionellen Märschen, Filmmelodien bis hin zu modernen, rockigen Hits.Bereits im vergangenen Jahr leitete Werner Gittmaier das Herbstkonzert der Marktmusikkapelle Aurolzmünster. Umso mehr freut es uns, dass auch das diesjährige Konzert von ihm dirigiert wird und so die langjährige Tradition des Herbstkonzertes auf höchstem Niveau fortgesetzt werden kann. Nach einer produktiven und intensiven Probenphase bieten Ihnen die MusikerInnen heuer ein abwechslungsreiches Programm und präsentieren ihr Können.Auch ist das heurige Konzert eine Premiere für den neuen Obmann des Vereins, Rainer Ullmann. Erstmals übernimmt er die ehrenvolle Aufgabe das Publikum zu begrüßen und die Ehrungen zu verleihen.Damit auch bei den nächsten musikalischen Herausforderungen ein/e KapellmeisterIn den Taktstock in dem traditionellen Verein führt, sucht die MMK Aurolzmünster weiterhin nach BewerberInnen für dieses Amt. Wir würden uns freuen, eine/n definitiv bestellte/n KapellmeisterIn begrüßen zu dürfen.

Die Marktmusikkapelle lädt Sie herzlich zum Konzert am 28. Oktober 2017 um 20.00 Uhr in die Mehrzweckhalle Aurolzmünster ein.Vorverkaufskarten sind bei allen MusikernInnen und in der Raiffeisenbank Aurolzmünster erhältlich. (VVK: 7€; AK: 8€)