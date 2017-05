Landjugendgruppen zeigten ihr Talent

13.05.2017, 21:39 Uhr

BEZIRK (tazo). Geschickte Teams und alle die ihren Mund nicht halten können, waren beim Landesentscheid 4er Cup und Reden der Landjugend OÖ in der HTL Ried genau richtig. In insgesamt fünf Kategorien traten die Teilnehmer beim Redewettbewerb gegeneinander an und setzten sich kritisch mit verschiedensten Themen auseinander. Dabei ging es unter anderen über Feng Shui im Schweinestall, Castingshows oder auch um´s Sockenstopfen wie in Omas Zeiten. Beim Hindernisparcours galt es dann in 4er-Gruppen seine Geschicklichkeit im Team unter Beweis zu stellen.