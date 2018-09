Hochbeete und Sitzgarnitur für das PFLEGEHEIM EBERSCHWANG

10.09.2018, 09:56 Uhr

Im neuen Pflegeheim in Eberschwang kann man seit kurzem dem Gemüse beim Wachsen zusehen. Denn der Verein der Eberschwanger Wirtschaft, der übrigens rund 100 Unternehmen als Mitglieder führt, hat zwei Hochbeete und eine Sitzgarnitur zur Verfügung gestellt. "Unsere Idee war es, älteren Menschen nicht nur einen Treffpunkt zu ermöglichen, sondern auch eine Beschäftigung zu geben. Beim Pflanzenanbau können sie in den Hochbeeten mithelfen und sich über die Ernte freuen", so Unternehmer Gerhard Friedl. Finanziert wurde die Anschaffung vom Losverkauf beim Eberschwanger Marktfest. "In den letzten Jahren haben wir das Geld direkt gespendet. Heuer haben wir beschlossen, das Geld einem Unternehmen in der Gemeinde zugute kommen zu lassen. Die Firma "Leben im draußen" von Fuchsberger hat die Hochbeete und die Sitzgelegenheit gefertigt. Der Wert: 2.400 Euro", so Friedl. Bei einem Besuch wurde das Geschenk feierlich übergeben. Seither ist es fleißig in Verwendung. Denn wer beobachtet nicht gern das Gemüse beim Wachsen, während er auf der Bank die Sonnenstrahlen genießt.