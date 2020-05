Vitus Stefan Glira, Prämonstratenser Chorherr im Stift Schlägl, wird ab 1. September 2020 neuer Jugendseelsorger der Diözese Linz. Er übernimmt das Amt von Michael Münzner, der seit 2011 die Kinder- und Jugendarbeit in der Diözese maßgeblich mitgestaltete.

SCHLÄGL/LINZ. Die Facetten der kirchlichen Jugendarbeit sind für Glira bekanntes Terrain. 2011 absolvierte er seinen Zivildienst auf der Burg Altpernstein, dem ehemaligen Begegnungszentrum der Katholischen Jugend OÖ. In den vergangenen Jahren arbeitete er im örtlichen Jugendzentrum mit, engagierte sich bei der Firmvorbereitung in der Pfarre und war bei zahlreichen Veranstaltungen im Kinder- und Jugendbereich im Einsatz.

Mit 1. September 2020 übernimmt der gebürtige Linzer die Position als Diözesanjugendseelsorger. „Im Hinblick auf die neue Aufgabe bewegen mich Vorfreude, Ernst und auch Sorge. Ich hoffe, Jugendlichen in verschiedenen Lebenssituationen als Weggefährte im Leben und Glauben sein zu können“, sagt Glira.

Die Diözese zählt momentan etwa 268.000 junge Katholiken zwischen 13 und 30 Jahren. Die Orte, an denen kirchliche Jugendarbeit stattfindet, sind vielfältig. Dazu gehören zum Beispiel Pfarren, die Katholische Jugend, Jugendzentren, Verbände, Bewegungen und Ordensgemeinschaften. Die neue Aufgabe des Ordenspriesters wird es nun sein, diese Vielfalt im Blick zu haben und sich für ein Zusammenwachsen aller Tätigen in der kirchlichen Jugendarbeit einzusetzen. Zeitgleich wird er auch die Funktion als geistlicher Assistent der Katholischen Jugend OÖ sowie seelsorgerische Aufgaben in der Kinder- und MinistrantInnenpastoral übernehmen. Besonders freut sich Glira „auf eine Zeit facettenreicher Begegnungen.“

Regens Michael Münzner freut sich über seinen Nachfolger im Amt: „Das ist eine gute Nachricht für die diözesane Jugendarbeit, weil ich überzeugt bin, dass Herr Vitus die besten Voraussetzungen für diese Funktion mitbringt. Ich wünsche ihm Freude an der Arbeit mit und für Jugendliche und junge Erwachsene, Gestaltungswille und Kreativität, Flexibilität und Stabilität, Weitblick und den kritischen Blick, Ausdauer und viel Geduld, Zuversicht und einen sehr langen Atem.“ Nach neun Jahren verabschiedet sich Münzner aus der intensiven Jugendarbeit, um sich seinen Aufgaben als Regens des Priesterseminars der Diözese stärker widmen zu können.

Lebenslauf Stefan Glira



Geboren wurde Glira am 19. April 1992 in Linz. Er wuchs in der Pfarre Berg an der Krems auf, maturierte 2010 am Stiftsgymnasium Schlierbach. Anschließend absolvierte er seinen neunmonatigen Zivildienst bei der Katholischen Jugend Oberösterreich auf der Burg Altpernstein in Micheldor. Danach begann er das Studium der Katholischen Theologie an der Katholischen Privat-Universität in Linz. Am 2. Februar 2014 wurde ihm im Prämonstratenserstift Schlägl der Ordensnamen Vitus überreicht. Nach dem Noviziat und der zeitlichen Profess im August 2015 setzte er sein Studium in Linz und Tübingen fort.

Am 28. August 2018 band sich Glira durch die feierliche Profess auf Lebenszeit an die Klostergemeinschaft von Schlägl. Nach Abschluss des Theologiestudiums absolvierte er das Einführungsjahr in den pastoralen Dienst in den Pfarren Sarleinsbach und Putzleinsdorf. Am 9. Dezember 2018 wurde er von Diözesanbischof Manfred Scheuer in der Pfarrkirche Sarleinsbach zum Diakon geweiht. 2019 folgte die Priesterweihe in der Stiftskirche Schlägl. Derzeit ist Glira Kooperator in den Pfarren Ulrichsberg, Klaffer und Schwarzenberg. Darüber hinaus ist er als Religionslehrer in der NMS Aigen-Schlägl und in der Volksschule Ulrichsberg tätig.