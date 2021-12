Bei der diesjährigen Christkind-Aktion der BezirksRundSchau Rohrbach werden Marcel Schauer und seine Familie aus Kollerschlag unterstützt.

KOLLERSCHLAG. Marcel Schauer leidet an dem selten vorkommenden Chromosom-7Q-Syndrom. Dadurch ist der 20-jährige Kollerschlager körperlich sowie geistig beeinträchtigt und kann seit 2017 nicht mehr gehen. Unter der Woche wird Marcel tagsüber in der Ariola Werkstatt in Peilstein betreut. An den Nachmittagen sowie am Wochenende kümmern sich dann Vater Josef und Mutter Angela rund um die Uhr um ihren Sohn. "Viele verstehen nicht, dass rund um die Uhr jemand für Marcel da sein muss. Da kann ich nicht schnell einkaufen oder einen Kaffee trinken gehen", sagt Angela.

"Marcel ist auch in der Nacht aktiv"

"Wir haben seit 20 Jahren nicht durchgeschlafen", erzählen die Eltern. Marcel hat zwar ein eigenes Zimmer, ist aber die ganze Nacht aktiv. Schon als Baby habe er nie geschlafen. "Er will jede Stunde etwas trinken, was sicher mit seinen kaputten Nieren zu tun hat. Und sonst singt, klopft oder schreit er in der Nacht. Schlafen könnten wir nur in der einen Woche im Jahr, wo er mit seiner Gruppe von der Ariola Werkstatt im Urlaub ist, aber dann vermissen wir ihn so sehr und bekommen erst recht kein Auge zu", sagen die beiden Kollerschlager. Eine Woche haben die Schauers probeweise probiert, ihn ins Heim zu geben. Das war dann aber nicht nur für Marcel, sondern auch für die Eltern eine Qual.

