Die Schüler der HTL Neufelden nahmen bei einer Flurreinigungsaktion teil und befreiten das Gebiet in und um Neufelden von 120 Kilogramm Müll.

NEUFELDEN. Es gibt ein altes Sprichwort, das sich rund 200 Schüler der ersten und zweiten Jahrgänge der HTL Neufelden zum Motto gemacht haben: "Aus der Not eine Tugend machen." Da die Möglichkeiten im Sportunterricht in Zeiten von Corona ziemlich eingeschränkt sind, stellten sie sich in den Dienst der "Guten Sache" und nahmen bei der Aktion „Hui statt Pfui“ des Landes OÖ teil. "Im Rahmen des Turnunterrichts sammelten wir innerhalb einer Woche in und um Neufelden etwa 120 Kilogramm herumliegenden Müll, mit dem 14 große Müllsäcke gefüllt werden konnten. Diese wurden anschließend im Altstoffsammelzentrum Altenfelden entsorgt", berichten die Lehrer der HTL Neufelden.

Diese Aktion kam nicht nur bei den Schülern sehr gut an, auch viele Bürger aus Neufelden haben diese äußerst positiv wahrgenommen. "Vielen Dank noch einmal an alle daran beteiligten Klassen, die wirklich sehr fleißig waren, und auf diesem Weg einen wertvollen Beitrag für unsere Umwelt geleistet haben."