"Virtuell laufen, real helfen" – so lautete der Slogan für den BezirksRundschau-Christkindlauf, der vergangenes Wochenende stattfand. Der Reinerlös der Einnahmen geht direkt an bedürftige Menschen in den Bezirken. Insgesamt nahmen 2.509 Personen teil, davon waren 198 Rohrbacher.

BEZIRK ROHRBACH. Nicht nur Einzelläufer, sondern auch Teams von Vereinen und Unternehmen unterstützten laufend die BezirksRundschau-Christkind-Aktion. Die größte Läufergruppe des Bezirks bildete der Sportverein Haslach. 52 Teilnehmer folgten den Aufruf des SVH und nahmen unter „Haslach Bewegt“ teil. Alle Läufer, die unter "Haslach Bewegt" gestartet sind, beteiligten sich automatisch bei einem Gewinnspiel.

Den Hauptpreis, eine Übernachtung im Aviva Hotel, gewann Günther Mühlberger. Den zweiten Preis, zwei Karten für Pronto Pronto im Gasthaus Vonwiller bekam Richard Leitner. Der dritte Preis, Haslach Aktiv Gutscheine im Wert von 150 Euro, ging an Silvia Mühlberger. Den vierten Preis, ein Day-Spa im Hotel Aviva, gewann Johannes Venzl und der fünfte Preis, Haslach Aktiv Gutscheine im Wert von 50 Euro, gewann Maria Leitner. "Wir freuen uns, dass so viele dem Aufruf gefolgt sind und dadurch den Christkindlauf der BezirksRundSchau unterstützt haben", sagt Obmann Markus Gutenberger.

Lehrer und nach(t)leben-Team halfen mit

So wie im vergangenen Jahr beteiligte sich das nach(t)leben-Team auch heuer wieder bei diesem Laufevent. "Es waren in Summe 20 Läufer, die sich beteiligt haben. Es freut uns sehr, dass wir somit ein soziales Projekt unterstützen konnten", so Nachtleben-Marketingchef Andreas Leitner.

Neben den Haslacher Sportlern und dem nach(t)leben-Team liefen auch Lehrer der BBS Rohrbach für den guten Zweck. So schnürten Sebastian Leibetseder und Robert Kortner ihre Laufschuhe und legten die geforderten fünf Kilometer zurück. "Wir haben einer Person geholfen, der es nicht so gut geht und uns gleichzeitig ein Geschenk gemacht, mit dem Lauf in der frischen Luft."