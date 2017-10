"Kein Tag gleicht dem anderen"

05.10.2017, 13:13 Uhr

Johanna Leitner ist in ihr zweites Lehrjahr als Bürokauffrau gestartet.

NIEDERKAPPEL. Die 16-jährige Johanna Leitner aus Niederkappel macht beim Sozialhilfeverband (SHV) Rohrbach eine Lehre zur Bürokauffrau. Lehrlingsredakteurin Adina Pinjic hat sie dazu befragt.Ich mache viel Öffentlichkeitsarbeit, Schriftverkehr und habe viel mit Kunden zu tun, was mir gefällt. Ich mag, dass kein Tag dem anderen gleicht.

Jetzt möchte ich erst einmal die Lehrabschlussprüfung schaffen und den Führerschein.Für mich ist es am schwierigsten, alle Daten immer am aktuellsten Stand zu halten.Was sollte man für diesen Beruf mitbringen?Man sollte genau sein und viel Geduld haben.Ja, als Klienten einer Arbeitskollegin gesagt haben, dass ich so nett bin. Das hat mich sehr gefreut.Perfekt, ich wurde von Anfang an gut aufgenommen.Ja, weil wenige Betriebe Bürokauffrauen ausbilden.Ich passe oft auf meine Nichte auf, das macht mir Spaß. Und ich bin beim Jugendverein Young People Moving. Da unternehmen wir oft etwas gemeinsam wie zum Beispiel in den Urlaub fahren oder fortgehen. Meistens gehe ich auf Zeltfestln oder ins Empire.