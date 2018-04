Maibaum im Herzhaften Höf Ruck-Zuck aufgestellt!

29.04.2018, 15:52 Uhr

Bei traumhaftem Frühlingswetter und in geselliger Runde halfen die Waxenberger Feuerwehr und viele der anwesenden Besucher, sowie auch ein Großteil des Vereins-Vostandes tatkräftig zusammen:Der 21 Meter lange Baum stand in Rekordzeit.Wie in jedem Jahr war es knifflig, beim Baum-Maß und auch beim Aufstellen die am Dorfplatz entlang führende Orts-Stromleitung zu berücksichtigen.

Herzlichen Dank auch an dieser Stelle nochmal an den diesjährigen Spender Herbert Mayerhofer.Bei bester Verpflegung und kühlen Getränken fand der Nachmittag einen gemütlichen Ausklang bis in die Abendstunden, als auch bereits Mannschaften fürs Maibaum-bewachen gebildet wurden.Am 3. Juni laden wir zum Maibaum umlegen samt Verlosung ein!Der Verein Herzhaftes Höf freut sich auf zahlreichen Besuch!