Silvester ohne eigenes privates Feuerwerk - erstmals sind in diesem Jahr private Kracher und Böller in der Stadt Salzburg nicht erlaubt.



SALZBURG. Das große Feuerwerk in der Salzburger Altstadt gibt es natürlich wie jedes Jahr. Verboten sind private Kracher und Böller.

Kontrollen durch Mitarbeiter der Stadt



Der Gemeinderat entspricht hier einem Wunsch der Salzburger Bevölkerung. Eine Online-Befragung Anfang Dezember hat ergeben, dass über 60 Prozent der Salzburger hinter dieser Entscheidung stehen. Es wird auch keine Verkaufsmöglichkeiten für Raketen und Böller auf öffentlichen Grund (im Besitz der Stadt) geben. Und es wird Schwerpunktkontrollen durch Mitarbeiter der Stadt geben, ob dieses Verkaufsverbot eingehalten wird. Im Jänner wird die Situation analysiert und für das nächste Jahr geplant.

Der Residenzplatz wird an Silvester zum großen Festplatz, wo Besucher auf das städtische Feuerwerk um Mitternacht warten. Kurz nach zwölf Uhr wird Walzer getanzt und die Glocken des Doms läuten. Nach dem traditionellen Donauwalzer geht es ab 00.15 Uhr am Residenzplatz mit Musik weiter.