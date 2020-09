Der Abschnitt Sparkassenstraße bis Kreuzung Rudolf-Biebl-Straße in Lehen wird in Nachtarbeit asphaltiert.



SALZBURG. Die Ignaz-Harrer-Straße wird Mitte September im Auftrag der Stadt Salzburg - im Abschnitt Sparkassenstraße bis zur Kreuzung Rudolf-Biebl-Straße - saniert.

Arbeiten in den Nachtstunden



Die Baustelle startet am Montag, 14. September um 19 Uhr und wird spätestens am Samstag, 19. September, um 5 Uhr Früh beendet. Die Arbeiten können aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens nur in den Nachtstunden durchgeführt werden und dauern jeweils von ca. 19 Uhr bis maximal 5 Uhr morgens.

Während der Fräsarbeiten zu Beginn der Sanierung bleibt in beiden Fahrtrichtungen jeweils eine Fahrspur offen. Anschließend wird für die Dauer der Asphaltierung der Verkehr händisch geregelt. Die Zufahrt zu den Liegenschaften ist immer möglich.