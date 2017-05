„BGF-Preis“ für Klinikum Schwarzach: Geht's den Mitarbeitern gut, geht's den Patienten gut

10.05.2017, 10:47 Uhr

Pongauer Spital setzt zahlreiche Maßnahmen für die mehr als 1.400 Mitarbeiter um.

SCHWARZACH (ap). “Gesunde Mitarbeiter sind neben einer modernen medizinisch-technischen Infrastruktur unser wichtigstes Kapital zum Wohl der Patienten. Mit unserem BGF-Programm wollen wir die physische und psychische Gesundheit unserer Mitarbeiter bestmöglich fördern”, so Sr. Katharina Laner, Geschäftsführerin im Klinikum Schwarzach. Und diese Bemühungen wurden nun mit dem "BGF-Preis 2017" gewürdigt.

Herausforderungen meistern

Krisenintervention für Mitarbeiter

Gesundheitsprogramme und Fortbildungen

Mehr als 1.400 Mitarbeiter sind im Kardinal Schwarzenberg Klinikum Tag für Tag um das Wohl der Patienten bemüht. Damit sie diesen herausfordernden Dienst am Menschen mit voller Kraft verrichten können, muss auch ihre eigene Gesundheit bestmöglich gewährleistet werden. Das zweitgrößte Spital im Bundesland Salzburg hat in den vergangenen Jahren ein umfangreiches Konzept zur betrieblichen Gesundheitsförderung entwickelt und etabliert. Betriebliche Gesundheitsförderung im Kardinal Schwarzenberg Klinikum folgt einem langfristigen Konzept. Die Basis bildet ein systematisiertes Fortbildungs-, Kurs- und Veranstaltungsprogramm, das in regelmäßigen Gesundheitszirkeln weiterentwickelt wird.Als absolutes Vorzeigeprojekt erweist sich das im Jahr 2013 implementierte Programm “KIMA” zur Krisenintervention für Mitarbeiter. Mittlerweile zeigen zahlreiche Krankenhäuser aus dem In- und Ausland hohes Interesse am Know-how des Kardinal Schwarzenberg Klinikums in diesem Bereich, die Experten aus Schwarzach sind auf internationalen Kongressen als Referenten gefragt. KIMA ist ein dreistufiges Programm, das die Mitarbeiter bei der Bewältigung kritischer Ereignisse am Arbeitsplatz unterstützt. Gerade in einem Krankenhaus sind Mitarbeiter immer wieder mit potenziell traumatischen Situationen konfrontiert, wie beispielsweise Übergriffen durch Patienten oder Angehörige, Suizidversuchen, der persönlichen Bekanntschaft mit einem Schwerverletzten oder Sterbenden oder auch Arbeitsunfällen mit gravierenden Folgen.Ein spezielles Fortbildungsprogramm sowie ein umfangreiches Angebot zu gesundheitlichen Themen, wie Bewegungs- und Ernährungsprogramme von „Gesunder Nacken“ über „Rückenfit“ bis „Fit in den Winter“, Burnout-Prävention oder auch Unterstützung bei Firmensportevents gibt es für die Mitarbeiter. Einmal im Jahr wird ein eigener Gesundheitstag für das gesamte Personal organisiert.