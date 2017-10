Mjammi, Mjammi - Die Kulinarik-Messe in Salzburg!

04.10.2017, 15:54 Uhr

Kulinarik-Messe

, die vom 9. bis 11.9.2017 in Salzburg abgehalten wurde, war ein Fest für den Gaumen, aber auch für die Nase (immer dem Grill-, Speck-, Käse- und Süßwahrenduft nach:)))! Die Ohren kamen auch nicht zu kurz, denn sie bekamen Live-Musik, Show-Cooking und auch Lesungen aus Büchern, die sich mit dem Thema Kulinarik beschäftigen, zu hören. Erlesene, aber auch ausgefallene Getränke, wie z.B. Bio-Wein aus Malta oder Melonenwein spülten die durstige Kehle. Für diekonnte man abstimmen, sie ist die höchste Auszeichnung der besten regionalen Lebensmittel Österreichs, und wird jedes zweite Jahr vom Agrar.Projekt.Verein in Kooperation mit den Landwirtschaftskammern verliehen. Sogar eine wunderbare slawische Baumstriezelart bruzzelte knusprig-frisch am Grill! Mensch, was willst Du mehr!