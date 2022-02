Seit Dienstag, 1. Februar, hat sich die Gültigkeit des zweiten Stiches für den Grünen Pass von neun auf sechs Monate verkürzt. Davon waren rund 25.000 Personen betroffen. Der Prozentsatz der geimpften Salzburgerinnen und Salzburger sinkt deshalb auf 68,5 Prozent. Bei den Erstimpfungen geht der Trend zurück, Drittstiche werden mehr.

SALZBURG. 403.200 Salzburgerinnen und Salzburger haben sich bereits zumindest eine Dosis der Corona-Schutzimpfung geholt. Rund 135.000 Perosnen haben noch keine Corona-Impfung erhalten. Bei den Erstimpfungen sei kein Effekt durch die bevorstehende Impfpflicht zu beobachten, lediglich 194 Erstdosen wurden am Montag und Dienstag dieser Woche insgesamt verabreicht, die Woche davor waren es an diesen Tagen noch 359, heißt es vonseiten der Landesstatistik. Insgesamt 1.601 Personen haben sich vergangene Woche eine dritte Dosis verabreichen lassen.

Das ist die höchste Zahl seit 14. Jänner und sei mit großer Wahrscheinlichkeit Folge des Ablaufs der Gültigkeit von Impfzertifikaten. "Es bleibt nun abzuwarten, ob es sich um einen einmaligen Effekt zum gestrigen Stichtag oder um den Beginn eines Aufwärtstrends bei den noch ausständigen Booster-Impfungen handelt“, informiert Gernot Filipp, Leiter der Landesstatistik.

Am 04.02 und 05.02 kann man sich im Stadion die Corona Impfung holen.

Impfaktion in der Red Bull Arena

Dort wo Mitte Februar Salzburg in der Champions League auf Bayern München trifft, steht am kommenden Freitag und Samstag eine weitere Sonderimpfaktion auf dem Programm. Im Stadion können Kinder ab fünf Jahre am 4. Februar zwischen 12 und 18 Uhr ohne Anmeldung gegen das Corona-Virus geimpft werden. Am 5. Februar von 10 bis 18 Uhr wird diese Sonderaktion wiederholt, Jugendliche ab 12 Jahre stehen dann im Mittelpunkt. Bei beiden Terminen kann sich auch die begleitende Familie und Geschwister gegen das Virus schützen lassen.