Knapp die Hälfte der aktuellen Neuinfektionen geht auf die Omikron-Variante zurück. Trotzdem kommt es in Salzburg nicht zu einem Anstieg bei den Corona-Impfungen. In der vergangen Woche wurden nur 9.778 Corona Schutzimpfungen verabreicht. Rund 70, 6 Prozent der Salzburger Gesamtbevölkerung haben zumindest eine Impfung.

SALZBURG. Mit einer Durchimpfungsrate von 63,6 Prozent liegt der Bezirk Tennengau unter dem Schnitt, gefolgt von Flachgau mit 67,2 und der Stadt Salzburg mit 67,4 Prozent geimpfter Bevölkerung. Spitzenreiter ist der Bezirk Pinzgau hier sind bereits 71, 1 Prozent vollständig geimpft. Auffrischungen wurden an 235.486 Personen verimpft. In dieser Woche gibt es wieder über 80 Möglichkeiten sich die Corona-Impfung ohne Anmeldung ab 12. Jahren zu holen.

Durchimpfungsrate in den Salzburger Bezirken.

Foto: Land Salzburg

hochgeladen von Johanna Janisch

Impfaktionen von Salzburgs Kinderärzten

Für alle Kinder ab fünf Jahren werden neben den Impfungen der Salzburger Kinderärzte kindgerrechte Impfaktionen durchgeführt. Zum Beispiel am Mittwoch, 5. Jänner, in Bad Hofgastein von 13 bis 18 Uhr in der Tennishalle Hotel Palace und am Samstag, 8. Jänner, in Elixhausen von 10 bis 14 Uhr im Saal der Nachbarschaft.

Diese Woche wird ein zweites Mal in der Berufsfeuerwehr Maxglan geimpft.

Foto: Land Salzburg/Neumayr

hochgeladen von Johanna Janisch

Ebenfalls am Samstag findet zum zweiten Mal die Möglichkeit zur Corona-Schutzimpfung bei der Berufsfeuerwehr in Maxglan statt. Wichtig bei allen drei Aktionen: anmelden unter www.salzburg-impft.at oder telefonisch bei 1450. Das gilt auch für die permanente Impfstraße für Kinder im Airportcenter.

Daten zur Corona Impfung in Salzburg im Überblick

70,6 Prozent der Gesamtbevölkerung haben Erstimpfung erhalten

68 Prozent Durchimpfungsrate der Gesamtbevölkerung

Gesamt 994.038 Impfdosen bisher verabreicht

Davon 395.947 Erstimpfungen und 366.485 Zweitimpfungen

Gesamt 235.486 Auffrischungsimpfungen bisher durchgeführt

Geimpft wird in über 400 Ordinationen und Impfstraßen des Landes.