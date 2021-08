Am Samstag, 14. August 2021, findet das Waldfest der Ortsmusikkapelle Obertraun im Festgelände Traunau statt.

OBERTRAUN. Ab 18 Uhr wird im Festzelt in der Traunau zuerst die Musikkapelle Kumitz für abwechslungsreiche Blasmusik sorgen, ehe ab 21 Uhr die „Hinterberger Böhmische“ erstmals in Obertraun zu hören sein wird. Diese Formation besteht aus sieben Musikern, bunt zusammengewürfelt aus den Musikvereinen Bad Mitterndorf, Altaussee, Kumitz und aus Aigen im Ennstal. Seit 2014 musizieren sie gemeinsam unter dem Motto „Böhmisch, Mährisch, Modern“ und waren auch bereits auf den Bühnen des „Woodstock der Blasmusik“, beim „Böhmischen Oktober“ in Oberwölz oder dem „Aufsteirern“ in Graz zu Gast.

Der Reinerlös aus dem Waldfest der Obertrauner Ortsmusik wird für die Jungmusikerausbildung verwendet. Eintritt freiwillige Spenden, bitte 3-G-Nachweis mitbringen.