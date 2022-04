Der Lions Club Gmunden lädt am Freitag, 29. April, 19.30 Uhr, zu einer Lesung von Christian Schacherreiter in die Lions Bücher-Lounge im SEP (1. Stock) ein. Der Autor präsentiert "Das Liebesleben der Stachelschweine" und wird von Mariella Acker musikalisch begleitet. Karl Schirl vom Lions Club Gmunden wir den Abend moderieren.

GMUNDEN. 1851 schreibt Arthur Schopenhauer die Parabel „Die Stachelschweine“. Darin suchen in der kalten Welt Stachelscheine die Nähe ihrer Artgenossen, verletzen sich aber aufgrund ihrer Stacheln dabei. So rücken sie wieder auseinander, frieren und rücken so wieder zusammen. Das geht so fort bis zu ihrem Tode. Bei Schacherreiters „Das Liebesleben der Stachelschweine“ sind die „Stachelschweine“ die Protagonisten Hans-Werner Hänsel und Dietrich Pernauer. Hänsel, ein sozialdemokratischer Spitzenkandidat und Dietrich Pernauer mit rechtsnationalem Hintergrund treffen sich Jahrzehnte nach ihrer gemeinsamen Studienzeit wieder. Es kommt zu Rivalitäten und persönlichen Auseinandersetzungen. Schacherreiter überlässt es seinen Helden, sich selbst zu entlarven. Vieles aus dem hier Festgehaltenem lässt einen an bekannte Situationen aus dem Alltags- und politischem Leben denken. Christian Schacherreiter studierte Germanistik, Geschichte und Violine in Salzburg. Gemeinsam mit dem Musiker Gerald Fratt war er kabarettistisch tätig (u.a „Salzburger Stier 1982“), freier Mitarbeiter des ORF bis 1992, Lehrtätigkeit an Gymnasien und Hochschulen, Kolumnist und Literaturkritiker für die „Oberösterreichischen Nachrichten“.

Der Lions Club Gmunden lädt zu dieser Lesung bei der Lions Bücherlounge im SEP ein. Der Reinerlös wird für karitative Zwecke verwendet. Eintritt: Vorverkauf (SEP Info) 8 Euro, Abendkasse 10 Euro, Schüler 5 Euro.