Am 20. August findet um 19 Uhr die nächste Meistersommer-Veranstaltung im Hand.Werk.Haus Salzkammergut in Bad Goisern statt.

BAD GOISERN. Am diesem so genannten „Tag des Gefäßes“, eigentlich einem Abend, wird mit dem Archäologen Hans Reschreiter und Leihgaben aus dem Naturhistorischen Museum eine spannende Brücke in die Hallstattzeit geschlagen. Es gibt tatsächlich Gefäßformen und Gerichte, die uns im Salzkammergut schon seit rund 3000 Jahren begleiten! Das, was der prähistorische Bergmann untertage kochte und verspeiste, wird an diesem Abend für die Veranstaltungsteilnehmer zubereitet. Mit der Glaskünstlerin Verena Schatz, dem Drechsler Johannes Janu und der Kaffeerösterei Horvat’s röstet kehren wir dann in die handwerkliche und kulinarische Gegenwart zurück.

Diese Veranstaltung findet begleitend zur Sonderausstellung „Handwerk bittet zu Tisch“, die mit Unterstützung von BMDW und EU/ELER umgesetzt wurde, statt und läuft bis Mitte Oktober.

Teilnahme nur mit Anmeldung bis 12. August an kommunikation@handwerkhaus.at