Im Otelo Vorchdorf findet im Oktober und November ein dreiteiliger Sockenstrickkurs statt.

VORCHDORF. Die regelmäßige Strickgruppe bietet ihre Erfahrung, Tipps und Geheimnisse beim Sockenstrickkurs einer breiteren Öffentlichkeit an. So können Sie Sockengeschenke für Weihnachten basteln oder selbst warme Füße genießen. Jeweils um 18 Uhr im Otelo Vorchdorf in der Schulstraße 8 finden folgende Termine statt:

erster Termin: 29. Oktober

zweiter Termin: 12. November

dritter Termin: 26. November

Anmeldungen bitte an otelovorchdorf@gmail.com. Nähere Informationen erhalten Sie von Bettina Hutterer unter Tel. 0650/7031919.