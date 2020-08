BAD ISCHL. In der Kaiserstadt gibt es einen weiteren Versuch, das Spikeball Turnier durchzuführen. Spikeball ist DIE Trendsportart, nicht nur in Salzburg, Graz oder Innsbruck, auch in Bad Ischl ist dieses 360°-Volleyballspiel der Hit. "Lass dich mitreißen von der Schnelligkeit und dem Spaß beim Spiel, mach mit und sei dabei, beim ersten Spikeball-Turnier in Bad Ischl, mitten im Zentrum", so die Stadträtin für Jugendangelegenheiten Brigitte Platzer.

Mit Unterstützung von Mustafa Kelesoglu von Gigasport Bad Ischl werden am 29. August die Netze in den Kurpark verlegt. Anfänger können den aktiven Spielern auf die Finger und Beine schauen, und sich die besten Tipps und Tricks abschauen. Und dann natürlich selber probieren!

Programm: Von 10 bis 11.30 Uhr freies Spiel, ab 12 Uhr Turnier.

Anmeldungen unter Homepage oder über WhatsApp bei Brigitte Platzer, Tel. 0699/17775047.