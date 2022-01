GMUNDEN. Dank seiner erfolgreichen Partnerschaft mit der heimischen Wirtschaft konnte der Lions Club Gmunden auch heuer ein Zeichen für Solidarität in der Region setzen und den Soma-Markt Gmunden kräftig unterstützen. Clubsekretär Günther Mairinger und Präsident Otto Hanemann übergaben den symbolischen Scheck über 5.500 Euro kurz vor Weihnachten in den Räumen des Sozialmarktes an dessen Leiterin Burgi Hackmair. Diese zeigte sich mehr als erfreut, unterstützt der LC Gmunden den Soma-Markt Gmunden bereits seit drei Jahren und hat somit bereits mehr als 15.000 Euro an Spendengeldern an diese Institution übergeben. Dort haben Menschen mit geringerem Einkommen aus der Region die Möglichkeit, Lebensmittel des Grundbedarfs zu stark vergünstigten Preisen einzukaufen.