Die Gschlößlkirche liegt nördlich des Gschlößlkogels unterhalb der Adamekhütte im Gemeindegebiet von Gosau. Sie wurde von Friedrich Simony am 20. Juli 1844 entdeckt, und wegen bestimmter Anzeichen Gschlößlkirche genannt.

GOSAU. Seit dem Lutherjahr 2017 wird nun wieder jährlich ein Gottesdienst in diesem imposanten Felsendom gefeiert. Am Samstag, 31. Juli 2021 war es wieder soweit. Franz Scheuchl feierte mit den Bergbegeisterten einen Gottesdienst in dieser besonderen Atmosphäre. Das Merkwürdige dabei ist: Es berührt das Herz. "So kann es auch sein, dass Gottes Wort hier schon seit Jahrhunderten in besonderer Weise Herzen berührt hat", so Scheuchl. Zu Worten aus Psalm 66 wurden den Feiernden am Beispiel der Bergwiesen neue Horizonte Gottes bildhaft eröffnet. Die Freude über viele neue Eindrücke begleitete die Dabeigewesenen beim Abstieg ins Tal.