Seinen 75. Geburtstag feierte am Faschingdienstag der Bad Ischler Bürgermeister a. D. Helmut Haas.

BAD ISCHL. Dies war für Bürgermeisterin Ines Schiller Anlass, Vertreter des Gemeinderates und der Stadtverwaltung in das Lehartheater einzuladen und den Jubilar zu feiern. Die Bürgermeisterin gratulierte ihrem Vorvorgänger, der das Amt in den Jahren 1995 bis 2007 bekleidete, auf das Herzlichste und überreichte ihm einen besonderen Geschenkkorb, der unter anderem eine rote Hundeleine und einen großen Knochen enthielt. Helmut Haas ist nämlich „auf den Hund gekommen“ und täglich mit einem Vierbeiner unterwegs. In seinen Dankesworten verriet er, dass er der Bezeichnung „Bürgermeister a. D.“ den Vorzug gebe, „denn sonst würde mich ja Europaabgeordneter Hannes Heide zum Uraltbürgermeister machen!“