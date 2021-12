Die Corona-Zeit ist speziell auch für Menschen mit Demenz sehr schwierig. Ein Virus ist eine sehr abstrakte Information, die Betroffene oft nicht einordnen können. Hinzu kommt die belastende und schwierige Situation mit veränderten Abläufen, zum Beispiel weniger Kontakte auch familäre.

BAD ISCHL. In vielen Fällen brachten die Lockdown auch eine Verschlechterung des Gesundheitszustandes von Personen mit Demenz mit sich. Auch die Angehörigen sind an ihre Grenzen gelangt, weil es ja kaum bis gar keine speziellen Entlastungsmöglichkeiten gibt. Umso wichtiger, dass die MAS Alzheimerhilfe ab Frühjahr 2022 wieder Termine für einen Alzheimerurlaub zu zweit in Bad Ischl anbieten möchte. Vom 24. April bis 8. Mai, wahlweise für eine oder zwei Wochen, gibt es wieder dieses individuelle Angebot für Paare im EurothermenResort.

TÜV-zertifizierter Alzheimerurlaub

Während dieses Urlaubs in Bad Ischl – der einzige in Österreich TÜV-zertifizierte Alzheimerurlaub - werden Partner oder andere betroffene Familienmitglieder je nach ihren Fähigkeiten beschäftigt und gefördert, während die begleitenden, pflegenden Angehörigen die freie Zeit nach ihren Wünschen und persönlichen Bedürfnissen verbringen können.

Bei Interesse und Fragen bitte melden an: ursula.Kienberger@mas.or.at, 0664/5290576. Mehr Information: www.alzheimerurlaub.at