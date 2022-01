VORCHDORF. Das Bildungszentrum Salzkammergut übernimmt ab dem Frühjahr die Postfiliale am bestehenden Standort als Postpartner. Gleichzeitig wird der Revital-Shop in die Bahnhofstraße umziehen. BIS-Abteilungsleiterin Claudia Loidl freut sich über die Win-Win-Situation. Mit der Postpartnerschaft erweitert der Verein mit sozial-ökonomischem Hintergrund das Arbeitsangebot für seine Mitarbeiter. Gleichzeitig bekommt der Revital-Shop einen attraktiven Standort mitten im Vorchdorfer Zentrum. Die Gemeinde gratuliert dem neuen Postpartner. Bürgermeister Johann Mitterlehner ist froh, dass ein verlässlicher Postpartner gefunden wurde und dass der Poststandort in der Bahnhofstraße mit dem neuen Shop aufgewertet wird. „Mit der Postpartnerschaft erweitern wir das Aufgabenfeld mit neuen spannenden Bereichen. Direkter Kundenkontakt und die Abwicklung von Postdienstleistungen werten die Tätigkeit unserer Mitarbeiter auf. Ein wertvolles Training für zukünftige berufliche Herausforderungen“, sagt Claudia Loidl (BIS).

„Ich freue mich, dass das Bildungszentrum Salzkammergut die Postfiliale übernimmt. Die gewohnten Dienstleistungen bleiben in der Bahnhofstraße erhalten, ein ReVital-Shop kommt dazu“, so Bürgermeister Johann Mitterlehner.

BIS - Verein mit rund 170 Mitarbeitern

Das Bildungszentrum Salzkammergut (BIS) ist als regionale Bildungseinrichtung und soziales Dienstleistungsunternehmen seit 1993 in der Region Salzkammergut tätig. Arbeitsmarktintegration und Qualifizierung, sowie das Angebot von diversen sozialen und auch nachhaltigen Dienstleistungen sind die Kernarbeitsbereiche des Vereins mit rund 170 Mitarbeitern und MItarbeiterinnen. Der sozialökonomische Betrieb Return hat es sich in Kooperation mit dem Bezirksabvallverband (BAV) zum Ziel gesetzt, einen Beitrag zu Abfallvermeidung und einen bewussten Umgang mit Ressourcen und Umweltschutz zu leisten. So werden Altwaren und -geräte gesammelt, revitalisiert und in den ReVital-Shops Vorchdorf und Altmünster zum Verkauf angeboten. Zusätzlich zum Beitrag für Umwelt- und Klimaschutz werden arbeitsuchende Personen bei der Jobsuche unterstützt und lernen neue Berufsfelder kennen. Qualifizierung und Training runden das Angebot dieses AMS-Projekts ab.

Schon länger neuen Standort gesucht

Seit 2017 ist der ReVital-Shop des Vereins in der Neuen Landstraße (hinter dem Spar) in Vorchdorf beheimatet. Das Geschäft bietet Elektrogeräte, Möbel, Sport- und Freizeitgeräte sowie Hausrat und Kinderbekleidung als geprüfte Qualitätsware zu attraktiven Preisen. „Wir waren schon länger auf der Suche nach einem neuen Standort, umso glücklicher sind wir nun, dass sich für uns die Möglichkeit der Postpartnerschaft in der Vorchdorfer Bahnhofstraße ergibt“, freut sich Claudia Loidl.

Für Postkunden ändert sich im Wesentlichen nichts an den täglichen Postdienstleistungen. Zusätzlich kann man sich nun vom vielfältigen revitalisierten Warensortiment des ReVital-Shops überzeugen. Durch den Revital-Shop wird die Vorchdorfer Bahnhofstraße zusätzlich belebt. Die Postpartnerschaft wurde für die nächsten Jahre vereinbart. Der Wechsel von Postfiliale zum Postpartner wird voraussichtlich im Frühjahr, aus heutiger Sicht im Mai, stattfinden.