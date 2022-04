Nach 2 Jahren der Zwangspause, war es am 9.4.2022 wieder so weit: Der MV Altmünster konnte heuer wieder das legendäre Frühjahrskonzert veranstalten – diesmal im Toscana Congress in Gmunden, wobei die Veranstaltung sehr gut besucht war.

Der Abend begann mit dem Jugendorchester, die mit 2 Stücken unter der Leitung von Alexander Kraler das anwesende Publikum begeisterte.

Christina Göschlberger und Alexandra Pesendorfer führten ab 20 Uhr stimmungsvoll durch den Abend, bei dem Helmut Trawöger die musikalische Leitung übernahm. Doch leider konnte er aufgrund einer Verletzung nicht den ganzen Abend den Taktstock schwingen und daher übernahm auch Hans Schlipfinger immer wieder die Führung.

Unter den vielen Gästen konnten als Ehrengäste konnten BGM DI Martin Pelzer, VBGM Bernhard Moser und VBGM NR Elisabeth Feichtinger begrüßt werden.

Ein Abend, der bereits in der Ankündigung (Programm) versprach mit welchen Überraschungen der Musikverein aufwarten konnte:

Im ersten Teil - 40 Jahre Musikantenstadl „eine Erinnerung an Karl Moik in Gmunden“, verwehte Blumen, Fanfaren, Moments for Ennio Morricone, Rosamunde Polka

Weiter gings nach der Pause mit dem Einzug der Gladiatoren, Freddie Mercury, den Rolling Stones; beendet mit den „Alten Swing Kameraden“ – wie bereits in der Überschrift beschrieben: Ein Fest der Superlative.

Ein weiteres Highlight war die Uraufführung des Titels „Mein Altmünster“, der von Ehren-Kapellmeister Johann Schlipfinger selbst komponiert und dirigiert wurde. Ein tosender Applaus vom Publikum war ihm sicher.

Ein Klassiker „Schönfeld Marsch“ von C.M. Ziehrer bildete den Abschluss der Zugaben.

Nun sei an dieser Stelle noch erwähnt, dass es heuer wieder einen Weckruf am 1.Mai geben wird. Die Fußgruppe wird im Gemeindegebiet und die fahrende Gruppe, im Bereich Gmundnerberg unterwegs sein.

Weiters wurden noch während der Veranstaltung, einige Mitglieder des Marktmusikvereins Altmünster für besondere Leistungen geehrt:

Ehrungen 2022:

Marktmusikvereins Altmünster - Verdienstmedaille in Silber für 10-jährige Mitgliedschaft:

Stefan Moser (Waldhorn)

Oberöst. Blasmusikverband - Verdienstmedaille in Bronze für 15-jährige Mitgliedschaft:

Tobias Wesenauer (Schlagzeug)

Oberöst. Blasmusikverband - Verdienstmedaille in Silber für 25-jährige Mitgliedschaft:

Florian Putz (Saxofon)

Marktgem. Altmünster - Verdienstdienstmedaille in Gold für 30-jährige Mitgliedschaft:

Reinhard Gaigg (Saxofon) und Albert Reiter (Bariton)

Oberöst. Blasmusikverband - Verdienstmedaille in Gold für 35-jährige Mitgliedschaft:

Stefan Trawöger (Posaune)

Oberöst. Blasmusikverband - Ehrenzeichen in Silber für 40-jährige Mitgliedschaft:

Andreas Nußbaumer (Schlagzeug)

Oberöst. Blasmusikverband - Verdienstkreuz in Silber für 50-jährige Mitgliedschaft:

August Auinger (Klarinette)