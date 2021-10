Besuchern des Liachtbratlmontages wird empfohlen, ihren Gesundheitszustand zu beobachten und einen Test durchzuführen.

BAD ISCHL. Beim Liachtbratlmontag in Bad Ischl waren laut Angaben des Landes OÖ am 4. Oktober von 12 Uhr bis 2 Uhr des folgenden Tages mehrere Personen anwesend, die in weiterer Folge positiv auf Corona getestet wurden. Besuchern der Veranstaltung, insbesondere im Gasthaus Salzmühle, wird präventiv geraten, ihren Gesundheitszustand genau zu beobachten. Zudem wird empfohlen, einen Covid-Test durchzuführen.

Im Falle auftretender Symptome wie Kurzatmigkeit, Halsschmerzen, Entzündungen der oberen Atemwege, Fieber, trockenem Husten oder plötzlichem Verlust des Geschmacks-/Geruchssinnes sollte umgehend die telefonische Gesundheitsberatung 1450 kontaktiert werden.